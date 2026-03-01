Hezbollah-aanhangers herdenken Khamenei en zweren wraak

BEIROET (ANP/DPA/AFP) - Duizenden aanhangers van Hezbollah hielden zondag een mars in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, het bolwerk van de Libanese beweging. Ze rouwden om de dood van de Iraanse leider Ali Khamenei, die zaterdagmorgen omkwam bij een luchtaanval op Teheran.

De menigte zwaaide met Iraanse en Hezbollah-vlaggen en portretten van Khamenei naast afbeeldingen van de vermoorde Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, die in september 2024 omkwam bij een Israëlische luchtaanval.

Kreten als "Dood aan Israël" en "Dood aan Amerika" galmden door de straten, terwijl rouwenden met gebalde vuisten zwoeren door te gaan met verzet tegen Israël en de VS.

Hezbollah is de belangrijkste proxymilitie van Iran in de regio. De groep wordt getraind en gefinancierd door Teheran.