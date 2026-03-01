ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hezbollah-aanhangers herdenken Khamenei en zweren wraak

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 18:32
anp010326161 1
BEIROET (ANP/DPA/AFP) - Duizenden aanhangers van Hezbollah hielden zondag een mars in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, het bolwerk van de Libanese beweging. Ze rouwden om de dood van de Iraanse leider Ali Khamenei, die zaterdagmorgen omkwam bij een luchtaanval op Teheran.
De menigte zwaaide met Iraanse en Hezbollah-vlaggen en portretten van Khamenei naast afbeeldingen van de vermoorde Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, die in september 2024 omkwam bij een Israëlische luchtaanval.
Kreten als "Dood aan Israël" en "Dood aan Amerika" galmden door de straten, terwijl rouwenden met gebalde vuisten zwoeren door te gaan met verzet tegen Israël en de VS.
Hezbollah is de belangrijkste proxymilitie van Iran in de regio. De groep wordt getraind en gefinancierd door Teheran.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

Loading