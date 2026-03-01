Nu ook negatief reisadvies voor Bahrein van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandse Zaken heeft vanwege de veiligheidsrisico's in Bahrein het reisadvies aangescherpt naar rood. Dat betekent dat mensen wordt afgeraden om naar Bahrein te reizen, in welke situatie dan ook. "Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt," schrijft het ministerie.

Zaterdag gaf Nederland ook al de kleurcode rood af voor Irak, Israël, Libanon en de Palestijnse gebieden vanwege de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten. Nederlanders die in Bahrein zijn, krijgen het advies om het land op een veilige manier te verlaten als dat kan.

Voor veel andere landen in de regio geldt sinds de aanvallen code oranje: Buitenlandse Zaken adviseert er alleen heen te reizen als het noodzakelijk is. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Koeweit en Qatar. De eilanden Abu Musa en Tunb, ten noorden van de VAE, zijn rood.

Veiligheidsadviezen

Het ministerie en de lokale ambassades delen zondag voor verschillende landen in het Midden-Oosten informatieberichten. Daarin staat onder meer informatie over de laatste stand van zaken: "Het risico op nieuwe aanvallen is nog altijd aanwezig. Blijf tijdens een aanval op een veilige plek en volg altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten", staat in het bericht over de VAE.

Ook melden ze gesloten luchtruimen en geven ze tips om eventueel over land het gebied te verlaten, bijvoorbeeld door naar Jordanië te rijden. Daar is het luchtruim wel open. Buitenlandse Zaken tempert de verwachtingen, onder meer in het bericht over Qatar. "Voor alle situaties geldt: gezien de grote aantallen getroffen Nederlanders en de onzekere situatie, kan het helaas wat langer duren op dit moment voor er een passende oplossing is gevonden."