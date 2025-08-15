ECONOMIE
Hezbollah dreigt Libanese regering over gedwongen ontwapening

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 10:22
BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Libanon zal "imploderen en zich verwoesten" als de Libanese regering probeert de sjiitische beweging Hezbollah te ontwapenen. Hezbollahleider Naim Qassem dreigt met een nieuwe burgeroorlog en massale protesten in Beiroet als de regering haar plan uitvoert om de beweging te ontwapenen.
Volgens Qassem zal Hezbollah zich verzetten. Zolang Israël Libanon aanvalt en stukken land bezet, kan Hezbollah volgens Qassem de wapens niet neerleggen. Hij wees op de cruciale rol die de milities van de beweging hebben gespeeld in de strijd met Israël.
Hezbollah is een politieke en sociale beweging en vormt een economische en militaire macht in delen van het land. Ze functioneert als een staat binnen een staat en behartigt de belangen van de sjiieten. Om politieke redenen is het in Libanon moeilijk te achterhalen hoeveel mensen er precies tot een bepaalde bevolkingsgroep of religie behoren. De sjiitische gemeenschap zou rond de 30 procent van de bevolking vertegenwoordigen.
