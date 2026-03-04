ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hezbollah-leider geeft zich niet over en noemt verzet enige optie

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 22:02
anp040326208 1
BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah-leider Naim Qassem heeft in een toespraak gezworen zich niet over te geven na de recente aanvallen van Israël. "Wat Israël deed was geen reactie op een raketbeschieting, maar een agressie die van tevoren was voorbereid." Hij benadrukte dat verzet hun enige optie is.
Hezbollah vuurde maandagavond raketten af op Israël, als reactie op de moord op de Iraanse ayatollah Ali Khamenei. Sindsdien heeft Israël de grootschalige aanvallen op Libanon hervat. Woensdag meldden de Israëlische strijdkrachten dat militairen het zuiden van Libanon waren binnengetrokken.
Qassem had kritiek op de Libanese regering, omdat deze zich volgens hem zou schikken naar de Israëlische eisen. De regering stelde maandag een onmiddellijk verbod in op de militaire activiteiten van Hezbollah en eiste dat het zijn wapens zou inleveren.
Volgens de Libanese autoriteiten zijn er tot woensdag minstens 72 doden gevallen en meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt door de recente aanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

Debt-Burden-by-Country_Site-2

Deze landen hebben de meeste schuld

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

Scherm­afbeelding 2026-03-04 om 07.03.27

De serieuze voordelen van Tai Chi Walking

KJQDJTOF4FDYHEOCO7QSURSVGQ

Epstein-zaak: Bill Clinton geeft uitleg over een foto waarop hij met een vrouw in een jacuzzi te zien is

Loading