Hezbollah-leider geeft zich niet over en noemt verzet enige optie

BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah-leider Naim Qassem heeft in een toespraak gezworen zich niet over te geven na de recente aanvallen van Israël. "Wat Israël deed was geen reactie op een raketbeschieting, maar een agressie die van tevoren was voorbereid." Hij benadrukte dat verzet hun enige optie is.

Hezbollah vuurde maandagavond raketten af op Israël, als reactie op de moord op de Iraanse ayatollah Ali Khamenei. Sindsdien heeft Israël de grootschalige aanvallen op Libanon hervat. Woensdag meldden de Israëlische strijdkrachten dat militairen het zuiden van Libanon waren binnengetrokken.

Qassem had kritiek op de Libanese regering, omdat deze zich volgens hem zou schikken naar de Israëlische eisen. De regering stelde maandag een onmiddellijk verbod in op de militaire activiteiten van Hezbollah en eiste dat het zijn wapens zou inleveren.

Volgens de Libanese autoriteiten zijn er tot woensdag minstens 72 doden gevallen en meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt door de recente aanvallen.