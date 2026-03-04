Ook beurzen in New York tonen wat herstel na klap Iran-oorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Die volgen op aanzienlijke koersverliezen eerder deze week, als gevolg van de onzekerheid die de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran teweegbrengt. Beleggers leken het moment aan te grijpen om weer in aandelen te stappen, waarbij ze ook werden geholpen door positieve data over de Amerikaanse economie. Eerder op de dag toonden de Europese beurzen al wat herstel van de klap die de oorlog toebracht aan de financiële markten.

De Dow-Jonesindex steeg 0,5 procent tot 48.739,41 punten. De S&P 500 won 0,8 procent tot 6869,50 punten en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 22.807,48 punten.

De hevigheid van de oorlog in het Midden-Oosten is allerminst afgenomen. Marktexperts denken daardoor dat beleggers voorlopig nog wel voorzichtig blijven.

Beleggers op Wall Street trokken zich echter op aan positieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Een graadmeter van onderzoeksinstituut ISM wees op een snellere groei van die sector dan economen in doorsnee hadden verwacht.