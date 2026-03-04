ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook beurzen in New York tonen wat herstel na klap Iran-oorlog

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 22:25
anp040326211 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Die volgen op aanzienlijke koersverliezen eerder deze week, als gevolg van de onzekerheid die de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran teweegbrengt. Beleggers leken het moment aan te grijpen om weer in aandelen te stappen, waarbij ze ook werden geholpen door positieve data over de Amerikaanse economie. Eerder op de dag toonden de Europese beurzen al wat herstel van de klap die de oorlog toebracht aan de financiële markten.
De Dow-Jonesindex steeg 0,5 procent tot 48.739,41 punten. De S&P 500 won 0,8 procent tot 6869,50 punten en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 22.807,48 punten.
De hevigheid van de oorlog in het Midden-Oosten is allerminst afgenomen. Marktexperts denken daardoor dat beleggers voorlopig nog wel voorzichtig blijven.
Beleggers op Wall Street trokken zich echter op aan positieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Een graadmeter van onderzoeksinstituut ISM wees op een snellere groei van die sector dan economen in doorsnee hadden verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

Debt-Burden-by-Country_Site-2

Deze landen hebben de meeste schuld

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

Scherm­afbeelding 2026-03-04 om 07.03.27

De serieuze voordelen van Tai Chi Walking

KJQDJTOF4FDYHEOCO7QSURSVGQ

Epstein-zaak: Bill Clinton geeft uitleg over een foto waarop hij met een vrouw in een jacuzzi te zien is

Loading