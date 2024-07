Hezbollah na dood Haniyeh: vastberadener verzet tegen Israël

BEIROET (ANP/AFP/DPA) - Hezbollah stelt in een verklaring dat de dood van de politieke leider van Hamas, Ismail Haniyeh, leidt tot "vastberadener verzet" tegen Israël. De Libanese beweging heeft ook zijn condoleances aan Hamas overgebracht.

Haniyeh wordt door Hezbollah geroemd als "een van de grote verzetsleiders van onze tijd, die moedig weerstand bood tegen de Amerikaanse hegemonie en de zionistische bezetting". De 62-jarige leider was bovendien "bereid om martelaar te worden voor het doel waar hij in geloofde".

Hezbollah geeft Israël in de verklaring niet direct de schuld van de aanval op Haniyeh in de nacht van dinsdag op woensdag. Hezbollah steunt Hamas in de oorlog met Israël door Israëlische posities regelmatig aan te vallen. Beide groeperingen worden gesteund door Iran.

De Libanese beweging reageerde woensdag ook op een aanval op commandant Fuad Shukr. Hezbollah kon nog niet zeggen of hij is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op Beiroet, maar wel dat hij in het getroffen gebouw zat. De Israëlische strijdkrachten (IDF) zeiden dinsdag dat ze hem hadden gedood. Shukr was volgens Israël de hoogste militaire commandant van Hezbollah.