PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse yoghurtmaker Danone merkt dat klanten weer duurdere merkproducten kopen, nu de inflatie door de bank genomen lager is dan voorheen en de druk op de kosten voor levensonderhoud is afgenomen. Daarbij ziet het voedingsmiddelenconcern herstel in sommige Aziatische markten.

Volgens Danone zijn de vergelijkbare verkopen in het tweede kwartaal met 4 procent gestegen ten opzichten van een jaar eerder. De groei was vooral te danken aan grotere volumes en aan consumenten die overstapten op duurdere varianten, en niet zozeer aan prijsverhogingen.

Tot het assortiment van Danone behoren ook merken als Actimel, Activia, Alpro, Evian, Nutricia, Nutrilon Oikos en Olvarit. Verder was sprake van groei van de verkoop van gespecialiseerde voeding, waaronder producten die zijn gemaakt voor kankerpatiënten.

China, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland groeiden sneller dan andere regio's, met een stijging van meer dan 8 procent. Danone profiteerde onder meer door een grotere vraag naar yoghurt in Japan en het herstel van de verkoop van Mizone-vitaminedrank in China.