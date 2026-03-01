ECONOMIE
Hezbollah: we zullen geweld tegen Iran beantwoorden

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 11:39
BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah zegt de Amerikaans-Israëlische aanvallen tegen Iran te beantwoorden. Dat meldt de leider van die militante groepering, Naim Qassem. "We zullen onze plicht vervullen door deze agressie te beantwoorden. Wat de offers ook mogen zijn, we zullen niet afwijken van het pad van verzet", aldus Qassem.
Eerder zei Hezbollah zich niet te mengen in een gewapende strijd tussen Iran en de VS, mits die beperkt in omvang bleef en niet gericht zou zijn tegen het regime in Teheran. Bij de inmiddels door Israël opgeëiste aanval op een groot overheidscomplex in Teheran zaterdag kwam onder meer opperste leider Ali Khamenei om het leven. Ook de Iraanse defensieminister kwam daarbij om.
Hezbollah sprak zaterdag zijn solidariteit uit met bondgenoot Iran. Iran geldt als de belangrijkste bondgenoot en geldschieter van het Libanese Hezbollah.
