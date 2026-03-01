Iraanse academici: volk moet landsbestuur kiezen

DEN HAAG (ANP) - Nu de leider van Iran gedood is, is het van groot belang dat de Iraanse bevolking zelf bepaalt hoe het bestuur van het land eruit gaat zien. Dat zegt Shahin Sultany Taied, voorzitter van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland. "Mijn landgenoten vechten voor een Iraanse republiek met democratie, vrijheid en gelijkheid voor iedereen."

Sultany Taied zegt dat vanuit een Iraans oppositienetwerk, met een hoofdkantoor in Frankrijk, een voorlopige democratische regering voor Iran is opgesteld en spreekt daarvoor zijn steun uit. Maryam Rajavi, de door het verzet verkozen president van de National Council of Resistance of Iran (NCRI), een toonaangevende verzetsgroep, heeft zaterdag een tijdelijke regering voor Iran aangekondigd.