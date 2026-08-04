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Natuurbrand bij Athene grotendeels onder controle

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 10:40
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ATHENE (ANP/DPA) - De natuurbrand ten westen van Athene is grotendeels onder controle, meldt de brandweer. Het blussen is wel nog bezig, inmiddels voor de vijfde dag op rij. Honderden brandweerlieden zijn dinsdag opnieuw ingezet om het vuur te bedwingen.
De brand verspreidde zich aanvankelijk snel door extreem harde wind. Het waaide zelfs zo hard dat het aanvankelijk niet mogelijk was om blusvliegtuigen en -helikopters te gebruiken. Later gebeurde dat wel, maar zondag botsten twee van die helikopters op elkaar. Twee inzittenden, een Deen en een Griek, kwamen daarbij om het leven.
Ook dinsdag zijn nog dertig luchtvaartuigen van de brandweer in de weer om het vuur te blussen. Volgens de Griekse weerdienst heeft de brand tot nu toe een gebied van ruim 13.000 hectare getroffen. Doordat het een zeer uitgestrekt gebied is, is het lastig te voorspellen wanneer de hele brand onder controle zal zijn. De brandweer ziet de hete middaguren nog steeds als risico voor verdere verspreiding.
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