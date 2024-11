Hezbollahleider: wapenstilstand niet bepaald door verkiezingen VS

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - De leider van Hezbollah, Naim Qassem, heeft in een toespraak gezegd dat een staakt-het-vuren niet wordt bepaald door de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Ook zei de leider dat er tienduizenden strijders klaarstaan om tegen Israël te vechten. Volgens Qassem is geen enkele plek in Israël "verboden terrein" voor aanvallen van de groep.

Qassem zei verder: "Als Israël zijn agressie stopt, zal er een weg zijn naar indirecte onderhandelingen via de Libanese staat". Zijn toespraak komt veertig dagen na de dood van de vorige Hezbollahleider door een Israëlische raketaanval.