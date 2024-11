Vier mensen ter dood veroordeeld in Iran om spionage voor Israël

TEHERAN (ANP/RTR) - In Iran zijn vier mensen ter dood veroordeeld wegens beschuldigingen van spionage voor Israël, meldde het Iraanse persagentschap Fars woensdag. Drie veroordeelden werden ervan beschuldigd de Israëlische geheime dienst Mossad te hebben geholpen bij het verplaatsen van apparatuur die werd gebruikt bij de moord op een Iraanse wetenschapper. Een vierde verdachte zou ter dood zijn veroordeeld voor een andere, niet nader genoemde, spionagezaak.

Atoomwetenschapper Mohsen Fakhrizadeh werd door westerse inlichtingendiensten gezien als het brein achter een geheim Iraans programma om kernwapens te ontwikkelen. In februari 2021 berichtte de krant The Jewish Chronicle dat Fakhrizadeh werd gedood door een wapen dat in stukken Iran was binnengesmokkeld door Mossad-agenten, van zowel de Israëlische als de Iraanse nationaliteit.

Het is niet bekendgemaakt wat de nationaliteit van de ter dood veroordeelden is. Israël heeft geweigerd commentaar te geven op het nieuws.