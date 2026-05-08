Hikers vermist na uitbarsting vulkaan Indonesië

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 7:59
JAKARTA (ANP/AFP) - Twintig hikers zijn vermist geraakt na de uitbarsting van de Dukono-vulkaan op het oostelijke Indonesische eiland Halmahera. De vulkaan spuwde volgens een regeringsfunctionaris een rookwolk tot zo'n 10 kilometer de lucht in. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn.
Van de twintig wandelaars komen er negen uit Singapore, de rest uit Indonesië. Wetenschappers hadden al een toename van vulkanische activiteit geconstateerd. Daarom was het gebied sinds 17 april gesloten voor bezoekers. Een reddingsteam is naar de vulkaan gestuurd voor een zoekactie.
De aswolk verspreidt zich volgens lokale autoriteiten naar het noorden. Bewoners in woonwijken en de stad Tobelo worden gewaarschuwd voor de rook, die gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid en het openbaar vervoer kan ontregelen.
Indonesië ligt op de zogeheten "ring van vuur", waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden.
