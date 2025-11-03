ECONOMIE
Historisch proces begonnen tegen procureur-generaal Spanje om lek

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 11:43
MADRID (ANP/AFP) - In Spanje is een historisch proces begonnen tegen procureur-generaal Álvaro García Ortiz, de hoogste aanklager van het land. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het lekken van informatie over de partner van een invloedrijke politica van de rechtse oppositie. Het is de eerste keer in de Spaanse geschiedenis dat een zittende procureur-generaal zich voor de rechter moet verantwoorden.
De politiek gevoelige zaak draait om een lek over zakenman Alberto González Amador, de partner van de conservatieve regiobestuurder Isabel Díaz Ayuso. Vorig jaar verschenen in de media berichten over een belastingzaak rond Amador. Dat leidde tot beschuldigingen dat er was gelekt om Ayuso politiek te beschadigen.
García Ortiz, die een jarenlange celstraf riskeert, spreekt de beschuldigingen tegen. Toen de voorzitter van de rechtbank hem vroeg of hij zichzelf schuldig acht, antwoordde hij simpelweg met "nee".
