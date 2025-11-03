ECONOMIE
Marengo-hoofdverdachte Taghi blijft zonder advocaat

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 11:40
AMSTERDAM (ANP) - Het is opnieuw niet gelukt om nieuwe advocaten te vinden voor Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, meldt het gerechtshof Amsterdam. Gesprekken met twee potentiële kandidaten zijn op niets uitgelopen. Donderdag is een extra zitting gepland om de verdedigingssituatie van Taghi te bespreken, in de rechtbank van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi moet daarbij aanwezig zijn.
Taghi zit sinds april zonder verdediging in de grote liquidatiezaak, na de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula. Begin september werd bekend dat twee advocaten zich hadden gemeld na een oproep van de toezichthouder van advocaten.
De rechtbank veroordeelde Taghi begin vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. Het hoger beroep van de zaak bevindt zich nu in de voorbereidende fase.
