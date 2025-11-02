Historisch tekort aan studentenkamers neemt nog verder toe

UTRECHT (ANP) - Het Nederlandse tekort aan studentenkamers wordt naar verwachting nog groter. Door de grootschalige verkoop van particuliere studentenhuizen zijn er, vooral in de grote studiesteden, steeds minder studentenkamers beschikbaar. Dat stelt kenniscentrum Kences. "Nog nooit was het studentenhuisvestingstekort zo nijpend als nu. Maar dit jaar neemt dit tekort dus flink toe."

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen kampen al met de grootste tekorten en juist in die steden worden verreweg de meeste studentenhuizen verkocht. Daardoor groeit het studentenhuisvestingstekort in die grote studiesteden het hardst. Kences baseert zich op cijfers uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en een analyse van onderzoeksinstituut ABF Research.

In 2024 daalde het aantal particuliere studentenkamers met 17.800. Als de huidige hoge verkoopaantallen doorzetten, dan kan het aantal kwijtgeraakte particuliere studentenkamers in twee jaar tijd oplopen tot zo'n 45.000. Ondanks de "forse nieuwbouwproductie" door met name studentencorporaties dreigt Nederland daarmee in twee jaar tijd ongeveer 9 procent van de in totaal 393.000 studentenkamers te verliezen, aldus Kences.

In Utrecht is de druk op de studentenhuisvestingsmarkt het grootst. Dat komt volgens Kences omdat het huisvestingstekort in Amsterdam zó groot is, dat veel studenten uitwijken naar die stad.