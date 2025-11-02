ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leerdam denkt weer positief na eerdere schrik over haar lies

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 19:17
anp021125109 1
HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam is na zes Nederlandse titels op de 1000 meter op rij haar titel kwijtgeraakt, maar benadrukte na haar derde plaats op de kilometer de positieve punten. De 26-jarige schaatsster sprak na afloop wel van pijn in haar lies, maar constateerde ook enigszins tevreden dat ze haar doelen had behaald.
Leerdam vertelde na de 500 meter van zaterdag dat het in haar lies was geschoten. Ze besloot toch te starten zondag en zei dat ze ondanks enkele momenten bij de start niet veel last meer had gehad. "Mijn opening en eerste ronde waren voor nu gewoon goed. Ik moet alleen nog even aan de verzuring in de tweede ronde wennen, want dit was pas de tweede 1000 meter van het jaar."
De schaatsster van haar eigen Team Kafra zag haar doel, kwalificatie voor de wereldbeker op de 500 en 1000 meter, uitkomen. "Ik wil altijd de beste zijn, maar naarmate ik ouder ben geworden, kan ik er realistischer naar kijken. Ik ben iemand die groeit in het seizoen."
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

Loading