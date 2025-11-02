Leerdam denkt weer positief na eerdere schrik over haar lies

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam is na zes Nederlandse titels op de 1000 meter op rij haar titel kwijtgeraakt, maar benadrukte na haar derde plaats op de kilometer de positieve punten. De 26-jarige schaatsster sprak na afloop wel van pijn in haar lies, maar constateerde ook enigszins tevreden dat ze haar doelen had behaald.

Leerdam vertelde na de 500 meter van zaterdag dat het in haar lies was geschoten. Ze besloot toch te starten zondag en zei dat ze ondanks enkele momenten bij de start niet veel last meer had gehad. "Mijn opening en eerste ronde waren voor nu gewoon goed. Ik moet alleen nog even aan de verzuring in de tweede ronde wennen, want dit was pas de tweede 1000 meter van het jaar."

De schaatsster van haar eigen Team Kafra zag haar doel, kwalificatie voor de wereldbeker op de 500 en 1000 meter, uitkomen. "Ik wil altijd de beste zijn, maar naarmate ik ouder ben geworden, kan ik er realistischer naar kijken. Ik ben iemand die groeit in het seizoen."