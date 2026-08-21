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Hitte in Tunesië vertraagt levering militaire kleding Nederland

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 14:42
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DEN HAAG (ANP) - Defensie deelt later dan gepland nieuwe gevechtskleding uit aan militairen. De vertraging is indirect een gevolg van hitte in Tunesië, staat in documenten die staatssecretaris Derk Boswijk (CDA) met de Tweede Kamer heeft gedeeld. In plaats van in september wordt de kleding naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgedeeld aan militairen.
Twee jaar geleden heeft Defensie de gevechtskleding besteld bij het Duitse Hexonia. Een toeleverancier van dat bedrijf zit in Tunesië, waar deze zomer stroomuitval ontstond als gevolg van extreme hitte. "Belangrijke kledingstukken, zoals de gevechtsjas en de gevechtsbroek, kwamen hierdoor niet binnen", staat op de website van Defensie.
"De vertraging heeft geen praktische consequenties voor de uitrusting van het huidige en het nieuwe personeel", schrijft Boswijk aan de Tweede Kamer. Nieuwe militairen krijgen tijdelijke kleding.
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