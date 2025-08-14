Hitteplan in noorden vanaf donderdagavond niet meer nodig

BILTHOVEN (ANP) - In Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe is het Nationaal Hitteplan vanaf donderdagavond 18.00 uur niet meer nodig, meldt het RIVM. De temperatuur daalt dan.

In de genoemde provincies geldt vanaf donderdagavond ook geen code geel meer. In andere provincies blijft het langer warm. Daar blijft volgens het KNMI code geel ook nog vrijdag van kracht.

De afgelopen dagen was het erg heet in Nederland. Code geel geldt sinds dinsdag voor het hele land. Door het Nationaal Hitteplan af te kondigen, informeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) organisaties en zorgverleners over de hoge temperaturen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld ouderen extra ondersteuning geven.