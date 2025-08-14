Voetbalteam Eindhoven debuteert op spelen voor menselijke robots

EINDHOVEN (ANP) - Een studententeam van de TU Eindhoven heeft voor het eerst meegedaan aan een groot voetbaltoernooi voor robots die eruitzien als mensen. Het team Tech United werd in de groepsfase uitgeschakeld. De nieuwe competitie is een stap hogerop, want de Eindhovenaren deden vroeger mee aan een klasse voor rijdende voetbalrobots. Daarin werden ze jarenlang wereldkampioen.

Tech United nam deel aan de World Humanoid Robot Games in Beijing. "De eerste wedstrijd speelden we fantastisch, maar verloren we. Het tweede duel speelden we gelijk. De derde wedstrijd kwamen we niet aan spelen toe door problemen met de hardware. Het was een aparte ervaring om weer een keer te verliezen", zegt René van de Molengraft, hoofd van de afdeling robotica van de universiteit.

De vroege uitschakeling was verwacht, het team wilde vooral ervaring opdoen. Van de Molengraft: "We wilden leren waar we staan. Op het WK volgend jaar in Zuid-Korea willen we meedoen in de middenmoot, het jaar erna in de top."