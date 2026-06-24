GVB verwacht normale dienst vanaf middaguur; RET eind van ochtend

AMSTERDAM /ROTTERDAM (ANP) - Vervoerders in grote steden starten het openbaar vervoer weer op na de staking van woensdagochtend. Het duurt tot het middaguur voordat alles in Amsterdam weer volgens dienstregeling gaat, verwacht een woordvoerder van vervoersbedrijf GVB. RET, het openbaarvervoerbedrijf van Rotterdam verwacht dat rond 11.00 uur de dienstregeling weer helemaal volgens plan rijdt.

De Amsterdamse en Rotterdamse vervoerders hadden reizigers eerder al aangeraden om een reis met het openbaar vervoer tot na de ochtend uit te stellen. "We starten weer op en het duurt even voordat alles weer rijdt", vertellen de woordvoerders van GVB en RET afzonderlijk van elkaar. In Rotterdam blijven de metrostations nog wel gesloten tot 08.45 uur, om de metro's de tijd te geven om al het materieel op bestemming te brengen. Dan wordt die dienstregeling om 09.00 uur weer opgestart.

De veerdienst van het GVB vaart wel volgens dienstregeling. De veren waren geen onderdeel van de staking.

HTM, het openbaarvervoerbedrijf van Den Haag, meldt via een woordvoerder dat alle bussen en trams vanaf 08.00 uur onderweg zijn naar hun locatie. Hoe laat alles precies weer volgens dienstregeling rijdt, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Ook HTM raadt reizigers aan goed de dienstregeling in de gaten te houden.