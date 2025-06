Norris wint GP van Oostenrijk voor Piastri, Verstappen valt uit

SPIELBERG (ANP) - Lando Norris heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk zijn derde zege van het seizoen in de Formule 1 behaald. De Britse McLaren-coureur bleef in de race op de Red Bull Ring in Spielberg zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië voor. De Monegask Charles Leclerc in de Ferrari werd derde voor zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton.

Voor Max Verstappen zat de race er al snel op. De regerend wereldkampioen van Red Bull was gestart vanaf de zevende positie en had bij de start één plek gewonnen, toen hij in de derde bocht door de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli van de baan werd getikt. Verstappen en Antonelli konden beiden niet verder.

Norris loopt met de zege in op Piastri. De Brit heeft 201 punten. Piastri leidt met 216 punten. Verstappen blijft derde met 155 punten.