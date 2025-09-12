ECONOMIE
Hockeyclub Beverwijk vrijdag dicht om veiligheidsrisicogebied

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:21
BEVERWIJK (ANP) - De Beverwijkse hockeyclub BHC Overbos is vrijdag volledig dicht omdat het binnen het uitgeroepen veiligheidsrisicogebied valt. Bepaalde wijken in Beverwijk en Heemskerk zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege ontstane onrust door spanningen tussen rivaliserende groepen. In de twee Noord-Hollandse plaatsen is ook een noodbevel uitgevaardigd.
De hockeyclub ziet vooralsnog geen reden om de wedstrijden van komend weekend af te gelasten. Als er toch nog andere maatregelen komen, informeert de club haar leden daarover.
Vijf middelbare scholen in Beverwijk en Heemskerk houden de deuren vrijdag ook dicht.
