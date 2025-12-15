ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dierenleed dan ooit door vuurwerk, vreest Dierenbescherming

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 15:56
anp151225155 1
DEN HAAG (ANP) - De jaarwisseling kan bijzonder zwaar worden voor dieren omdat mensen voor het laatst consumentenvuurwerk mogen afsteken, vreest de Dierenbescherming. De organisatie is bang "dat mensen het er bij die laatste keer nog even flink van zullen nemen". Dit zou kunnen leiden tot "meer dierenleed dan ooit".
De Dierenbescherming zegt dat verreweg de meeste katten en honden heel bang zijn voor vuurwerk. Ze worden rond de jaarwisseling veel vaker aangereden dan op andere dagen.
Ook vogels, herten, egels en andere wilde dieren zouden last hebben van vuurwerk. In de winter hebben ze voedsel en rust nodig. "Een verstoring kan voor hen de dood betekenen", aldus de dierenorganisatie. Die vraagt mensen om zich te beheersen, vooral bij kinderboerderijen, dierenasielen en dierentuinen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

Loading