Meer dierenleed dan ooit door vuurwerk, vreest Dierenbescherming

DEN HAAG (ANP) - De jaarwisseling kan bijzonder zwaar worden voor dieren omdat mensen voor het laatst consumentenvuurwerk mogen afsteken, vreest de Dierenbescherming. De organisatie is bang "dat mensen het er bij die laatste keer nog even flink van zullen nemen". Dit zou kunnen leiden tot "meer dierenleed dan ooit".

De Dierenbescherming zegt dat verreweg de meeste katten en honden heel bang zijn voor vuurwerk. Ze worden rond de jaarwisseling veel vaker aangereden dan op andere dagen.

Ook vogels, herten, egels en andere wilde dieren zouden last hebben van vuurwerk. In de winter hebben ze voedsel en rust nodig. "Een verstoring kan voor hen de dood betekenen", aldus de dierenorganisatie. Die vraagt mensen om zich te beheersen, vooral bij kinderboerderijen, dierenasielen en dierentuinen.