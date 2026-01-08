Hoekstra betreurt Amerikaanse terugtrekking uit VN-klimaatverdrag

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) zegt de Amerikaanse terugtrekking uit een belangrijk klimaatverdrag van de Verenigde Naties te betreuren. "Het UNFCCC vormt de basis voor wereldwijde klimaatactie", benadrukt de Nederlander in een bericht op X.

"Het brengt landen samen om het klimaat te ondersteunen, uitstoot te verminderen, zich aan te passen aan klimaatverandering en de voortgang bij te houden", staat verder in Hoekstra's verklaring. "De beslissing van de grootste economie ter wereld en de op een na grootste uitstoter om zich terug te trekken, is betreurenswaardig en ongelukkig."

Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrekt uit het verdrag uit 1992. De Verenigde Staten stoppen volgens het Witte Huis met in totaal 66 organisaties die "ingaan tegen de nationale belangen". Trump trok de VS eerder al terug uit het klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken.