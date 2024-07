CDA-leider in Europarlement blij met voordracht Wopke Hoekstra

BRUSSEL (ANP) - De delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement Tom Berendsen is "erg blij met deze voordracht" van Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor een tweede termijn. Berendsen toont zich ook blij verrast dat deze belangrijke post aan een CDA'er wordt gegund, want in de regeringscoalitie van PVV, VVD, BBB en NSC zit het CDA inmiddels niet meer. "Het zijn turbulente tijden in en rond Europa, ik ben blij dat het kabinet kiest voor stabiliteit en ervaring", zegt Berendsen.

Hoekstra moet nog wel officieel worden uitgekozen door voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, maar dat lijkt wel goed te zitten. Dat Von der Leyen vertrouwen heeft in Hoekstra is recent nog gebleken toen zij hem een uitbreiding gaf van zijn huidige portefeuille 'Klimaat'. Von der Leyen heeft hem daarnaast nog 'Transport' gegeven. Dat gebeurde nadat de Eurocommissaris voor Transport, Adina Valean, met haar taak stopte.

In het najaar moet Hoekstra bovendien een hoorzitting ondergaan in het Europees Parlement.