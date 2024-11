Hoekstra ziet 'nieuw begin voor klimaatfinanciering'

BAKOE (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra denkt dat de klimaattop in Bakoe herinnerd zal worden als "een nieuw begin voor klimaatfinanciering". De klimaatcommissaris noemt het "echt uitzonderlijk" dat landen na moeilijke onderhandelingen hier alsnog een akkoord over hebben gesloten.

"We hebben hard gewerkt met u allen om ervoor te zorgen dat er veel meer geld op tafel komt", zei Hoekstra. Hij noemde het afgesproken bedrag van 300 miljard dollar in 2035 zowel ambitieus als realistisch. Ook het goedkeuren van de spelregels voor CO2-handel zijn volgens hem heel positief. Een 'VN-stempel' zal er volgens Hoekstra zeker voor gaan zorgen dat meer privaat geld wordt geïnvesteerd.

De belangrijkste klimaatonderhandelaar van de EU sprak ook zijn vertrouwen uit in de meer vrijblijvende oproep uit de slotverklaring om een veel hoger bedrag vrij te maken voor klimaathulp aan arme landen, van 1,3 biljoen dollar in 2035.

Op het gebied van mitigatie, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, is de EU minder tevreden. Hoekstra vindt het positief dat de afspraken van vorig jaar zijn blijven staan. "Het is minder dan we hadden gewild, maar meer dan we vreesden", zei hij. De eurocommissaris pleit voor meer ambitie in aanloop naar de volgende VN-klimaattop, de COP30 in Brazilië.