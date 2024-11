Klimaatclubs zwaar teleurgesteld in 'laag' bedrag op klimaattop

BAKOE (ANP) - Natuur- en milieuorganisaties zijn zwaar teleurgesteld over het nieuwe bedrag voor klimaatsteun van 300 miljard dollar, afgesproken op de klimaattop in Bakoe. Ontwikkelingslanden en klimaatexperts wilden dat dat bedrag fors hoger zou zijn en Greenpeace noemt het daarom "een absoluut minimaal akkoord".

"Dit is hopeloos ontoereikend", zegt Maarten de Zeeuw van Greenpeace. "Met dit doel voor klimaatfinanciering laten rijke landen als Nederland de mensen in de kou staan die het meest kwetsbaar zijn in de klimaatcrisis. Het staat mijlenver van wat zij nodig hebben. Rijke landen kunnen echt meer doen dan dit, als ze de fossiele industrie belasten en laten opdraaien voor de schade van de klimaatcrisis. Toch geeft het een sprankje hoop dat op het allerlaatst toch een akkoord is gesloten, ondanks alle tegenwind."

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) noemt het een zwakke financiële deal. "Het gebrek aan urgentie dat de wereldleiders in Bakoe laten zien, is frustrerend. Klimaatverandering is geen bedreiging die ver weg is; het gebeurt al, en mensen over de hele wereld lijden er nu al onder. Het beschermen van burgers tegen de verslechterende gevolgen zal aanzienlijk meer geld kosten, maar toch blijven de EU-leiders en andere grote historische vervuilers nog steeds aarzelen en weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen en hun portemonnee te openen."