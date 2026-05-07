Hof acht Ali B schuldig aan verkrachting van Ellen ten Damme

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam acht Ali B (44) schuldig aan een verkrachting van Ellen ten Damme in een hotel in Marokko.

Zangeres Ten Damme verklaarde in 2022 bij de politie dat ze in april 2014 verkracht is door Ali B in een Marokkaans hotel, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Ali B kwam de slaapkamer van het slachtoffer binnen, met zijn broek omlaag, en besprong de zangeres in bed. Zij deed geen aangifte, maar deelde wel haar ervaringen met de politie, waarin het OM genoeg bewijs zag voor vervolging.