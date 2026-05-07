Hof spreekt Ali B vrij van aanranding Jill Helena

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B vrijgesproken van aanranding van zangeres Jill Helena in 2018. Er is onvoldoende steunbewijs. Het Openbaar Ministerie had om dezelfde reden om vrijspraak gevraagd.

Jill Helena heeft in haar aangifte tegen Ali B verklaard dat hij haar in mei 2018 na een show in Monnickendam, waar ze allebei optraden, had meegenomen naar het Martin Luther Kingpark, waar ze de rapper volgens de aanklacht moest aftrekken.

Ze zou hebben aangegeven in de auto geen seks met hem te willen hebben. Ze kenden elkaar van The Voice of Holland, waarin zij finalist was en hij haar coach. Ze hadden daarna een tijd een seksuele relatie.

Ali B ontkent de aanranding. Hij zegt dat er niets zonder haar toestemming is gebeurd. De zangeres heeft twee jaar later haar moeder verteld over de vermeende aanranding en dat is onvoldoende voor wettig bewijs.