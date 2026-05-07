ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hof spreekt Ali B vrij van aanranding Jill Helena

Samenleving
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 10:23
anp070526082 1
AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B vrijgesproken van aanranding van zangeres Jill Helena in 2018. Er is onvoldoende steunbewijs. Het Openbaar Ministerie had om dezelfde reden om vrijspraak gevraagd.
Jill Helena heeft in haar aangifte tegen Ali B verklaard dat hij haar in mei 2018 na een show in Monnickendam, waar ze allebei optraden, had meegenomen naar het Martin Luther Kingpark, waar ze de rapper volgens de aanklacht moest aftrekken.
Ze zou hebben aangegeven in de auto geen seks met hem te willen hebben. Ze kenden elkaar van The Voice of Holland, waarin zij finalist was en hij haar coach. Ze hadden daarna een tijd een seksuele relatie.
Ali B ontkent de aanranding. Hij zegt dat er niets zonder haar toestemming is gebeurd. De zangeres heeft twee jaar later haar moeder verteld over de vermeende aanranding en dat is onvoldoende voor wettig bewijs.
loading

POPULAIR NIEUWS

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading