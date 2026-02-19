Hof draagt OM op journalist Tubantia te vervolgen voor smaad

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie moet een journalist van De Twentsche Courant Tubantia vervolgen voor smaad. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs bepaald in een beklagprocedure. Die was aangespannen door onder anderen een vrouw uit Hengelo die jarenlang spirituele sessies organiseerde en leidde.

In een paar artikelen die de krant in 2024 wijdde aan de activiteiten van de vrouw, maken deelnemers aan de spirituele groep melding van uitwassen en wantoestanden. Dit leidde uiteindelijk tot een aangifte bij justitie door de leidster van de groep en enkele anderen. De uitlatingen in de stukken hebben volgens hen geleid tot onder meer intimidatie en publieke pesterijen.

Het Openbaar Ministerie zei in te zien dat de publicaties pijnlijk en beledigend waren voor de vrouw en haar medestanders (onder wie haar echtgenoot), maar zag er geen grond in voor vervolging. De artikelen vielen wat het OM betreft binnen de journalistieke vrijheid en bevatten geen strafbare uitlatingen.

Strafrechter

Het hof ziet dat in één geval anders. In een stuk van 11 mei 2024 wordt volgens het rechtscollege de suggestie gewekt dat de vrouw uit Hengelo zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer arbeidsuitbuiting en kindermishandeling. In het stuk wordt zij bij naam en toenaam genoemd en is een foto van haar huis geplaatst.

De betrokken journalist stelde zich op het standpunt dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en dat hij als journalist misstanden aan de kaak heeft willen stellen. Het hof wil dat de strafrechter zich over de kwestie buigt en heeft daarom de vervolging van de journalist bevolen.

Persoonlijke vetes

"Deze beslissing valt ons rauw op het dak", laat de hoofdredacteur van de krant, Daan Bonenkamp, desgevraagd weten. Hij wijst erop dat het OM eerder al oordeelde dat de publicatie geen strafbare uitlatingen bevat en valt binnen de journalistieke vrijheid. De hoofdredacteur heeft dan ook het volste vertrouwen in een goede afloop. De journalist kan rekenen op volle steun van de krant. "De impact van deze zaak op hem persoonlijk en op de journalistiek is niet te onderschatten."

De vrouw laat via haar advocaat Jordi L'Homme weten juist opgelucht te zijn door de beslissing van het hof. Volgens haar zijn de publicaties van de krant "in belangrijke mate" gevoed door persoonlijke vetes. En hebben de verhalen grote impact op haar. "De gevolgen daarvan zijn enorm geweest: voor haar veiligheid, reputatie en dagelijks leven", aldus haar raadsman. De vrouw verwacht dan ook dat de rechtbank de journalist zal veroordelen.

Er is nog geen zittingsdatum bekend.