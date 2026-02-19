Poolse president doorkruist hervorming Raad voor de Rechtspraak

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse president Karol Nawrocki spreekt zijn veto uit over een wet die de Raad voor de Rechtspraak (KRS) moet hervormen. Dat hoge juridische orgaan benoemt onder meer rechters in het land en wordt stevig bekritiseerd, onder andere omdat onder de voormalige uiterst rechtse PiS-regering werd doorgevoerd dat raadsleden door het parlement werden benoemd. Critici vinden daardoor dat de rechtspraak gepolitiseerd is geraakt.

Nawrocki won in juni de Poolse presidentsverkiezingen, officieel als partijloze kandidaat. In de praktijk kon hij echter vooral rekenen op steun van PiS, en werd hij gezien als de officieuze kandidaat namens die voormalige regeringspartij.

PiS voerde in de periode 2015-2023 stevige hervormingen door, onder meer in het juridische apparaat. De huidige premier Donald Tusk heeft gezworen die terug te draaien, maar stuit daarbij herhaaldelijk op verzet, onder meer van Nawrocki. In december riep Tusk Nawrocki nog op zich niet te bemoeien met zijn buitenlandbeleid.