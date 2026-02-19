ECONOMIE
Trump waarschuwt dat Iran snel 'betekenisvolle deal' moet sluiten

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 16:59
anp190226181 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump benadrukt dat Iran de komende dagen een "betekenisvolle deal" moet sluiten. "Anders gaan er slechte dingen gebeuren", zei hij in een speech tijdens de eerste bijeenkomst van zijn Vredesraad. "Misschien sluiten we een deal, dat zul je waarschijnlijk de komende tien dagen wel zien."
"Nu is het moment voor Iran om zich bij ons aan te sluiten", benadrukte de president. "Ze kunnen de stabiliteit van de hele regio niet langer blijven bedreigen." De gesprekken tussen Iran en de VS over het Iraanse nucleaire programma zijn vastgelopen. Iran zou deze week met een schriftelijk voorstel zijn gekomen om uit de impasse te komen, meldde persbureau Reuters woensdag.
Trump dreigde meermaals met militaire actie als er geen deal komt. Volgens Amerikaanse media zijn de strijdkrachten in staat dit weekend al Iran aan te vallen. Trump zou hier alleen nog geen beslissing over hebben genomen.
