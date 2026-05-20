De Jong en Lamens zege verwijderd van hoofdtoernooi Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennissers Jesper de Jong en Suzan Lamens zijn doorgedrongen tot de laatste voorronde van Roland Garros. De in het kwalificatietoernooi als eerste geplaatste De Jong won in de tweede ronde van de Canadees Liam Draxl, de nummer 164 van de wereld: 4-6 6-1 6-3. Lamens versloeg de Roemeense Irina-Camelia Begu na een partij van meer dan drie uur: 6-4 6-7 (7) 6-3.

De Jong treft in de laatste voorronde de Amerikaan Michael Zheng. Lamens stuit op Maja Chwalinska uit Polen.

Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, begint zondag. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn automatisch geplaatst.