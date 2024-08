Hof Hongkong handhaaft veroordeling Jimmy Lai

HONGKONG (ANP/RTR) - Het hooggerechtshof in Hongkong heeft maandag unaniem besloten om de veroordeling van mediatycoon Jimmy Lai en zes andere ijveraars voor de democratie te handhaven. Lai en de zes anderen waren schuldig bevonden aan het organiseren van en deelnemen aan een vergadering waarvoor geen toestemming was gegeven. Dat gebeurde in 2019, toen in Hongkong prodemocratische protesten werden gehouden.

Lai en de zes anderen werden veroordeeld tot celstraffen van 8 tot 18 maanden. Ze waren in beroep gegaan en voerden aan dat de veroordeling buitenproportioneel was in het licht van fundamentele bescherming van mensenrechten.

Een lager gerechtshof stelde hen in het gelijk wat betreft het organiseren van een ongeoorloofde vergadering, maar hun veroordeling voor het deelnemen aan een ongeoorloofde vergadering bleef in stand.

Lai zit al sinds december 2020 in eenzame opsluiting. Hij zit een straf uit van vijf jaar en negen maanden voor het niet nakomen van een leasecontract van zijn inmiddels opgeheven krant Apple Daily. Hem wacht een nieuw proces voor "misdaden tegen de nationale veiligheid".