Scheveningen verwelkomt olympische sporters na topprestaties

De Nederlandse topsporters die meededen aan de Olympische Spelen in Parijs krijgen maandagmiddag op het sportstrand van Scheveningen een Welkom Thuis-feest aangeboden. TeamNL wordt gehuldigd op het beachvolleybalterrein, dat dan al is opgebouwd voor het EK beachvolleybal, dat dinsdag begint.

De olympiërs reizen in de ochtend vanuit Parijs met de trein naar Rotterdam en komen dan met de bus naar Scheveningen. Daar begint kort na 15.00 uur een feest waarbij de topsporters worden herenigd met hun familie en vrienden en hun prestaties worden gevierd. Er is een huldigingsparade waar de atleten in meelopen en Humberto Tan presenteert een podiumprogramma. De olympiërs krijgen een toespraak van de chef de mission, Pieter van den Hoogenband, en kijken een film waarin wordt teruggekeken op hun sportieve verrichtingen op de Spelen. Ook zijn er optredens van onder anderen Kenny B.

De Nederlandse olympische equipe wist 34 medailles binnen te slepen: vijftien keer goud, zevenmaal zilver en twaalf keer brons. Ze zijn daarmee geëindigd op plek zes van het medailleklassement. Dat is de hoogste klassering ooit voor Nederland, dat drie jaar terug bij de Zomerspelen van Tokio als zevende eindigde, met 36 medailles. Nederland kwam toen uit op tien gouden plakken.

Volgens de gemeente Den Haag zijn er meer dan 2000 mensen bij het evenement, onder wie gasten van sportbonden, sponsors en sportkoepel NOC*NSF.