Medaillespiegel: Nederland won 15 gouden medailles maar óók 62

Wie heeft de Olympische Spelen gewonnen? Dat kun je zien aan de medaillespiegel, zeggen wij Nederlanders trots. Kijk maar, we zijn zesde. Met 15 gouden medailles

Maar we wonnen ook 64 gouden medailles. Dat is het aantal als je meerekend dat de hockeyelftallen meer gouden medailles kregen dan Sifan. En Nederland staat zesde in de medaillespiegel, maar ook 4e, als je kijkt naar sporten waar het gaat om snelheid. Behoorlijk hoog (vrouwen) of veel minder hoog (mannen). De VS waren het beste land, maar ook Granada (per miljoen inwoners)

De New York Times heeft op een heleboel verschillende manieren geteld welk succesvol was in Parijs. Bijvoorbeeld: hoeveel medailles haalden landen bij sporten waar het aankomt op snelheid? En hoeveel bij sporten met een bal?

Die informatie is bereikbaar bij de New York Times (€)

Vrouwen

Mannen

Aantal atleten met een medaille

Sporten met een bal

Snelheidssporten

Medailles per miljoen inwoners

