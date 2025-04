Hof: in juni verloop bespreken nu Taghi zonder verdediging zit

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof Amsterdam kan momenteel nog niets zeggen over de voortzetting van het hoger beroep in het Marengo-proces nu hoofdverdachte Ridouan Taghi opnieuw zonder juridische bijstand zit in de strafzaak. Op de eerstvolgende zitting, op 2 juni, wordt onder meer besproken wat de gevolgen zijn, laat het hof donderdag weten.

Advocaat Vito Shukrula (36) is vorige week gearresteerd op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Sinds eind november vormde hij samen met Carlo Crince le Roy en later Sultan Kat het verdedigingsteam. Die laatste twee hebben woensdag laten weten de verdediging neer te leggen.

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar loopt nog.

De rechtbank veroordeelde Taghi vorig jaar tot levenslange gevangenisstraf.