PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron is onder meer over de oorlog in Oekraïne in gesprek gegaan met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en de speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Het onderhoud vindt plaats in het presidentiële Élysée-paleis in de Franse hoofdstad.

Macron heeft volgens zijn medewerkers voor het gesprek gebeld met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky. Zes dagen geleden sprak Witkoff met de Russische president Vladimir Poetin in het Kremlin.