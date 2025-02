SCHIPHOL (ANP) - Het gerechtshof heeft woensdag aan drie personen een levenslange celstraf opgelegd in het grote liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep tegen zes verdachten de hoogst mogelijke straf geëist.

Eris draait onder meer om vijf liquidaties en een reeks pogingen tot en voorbereidingen van liquidaties. Het hof spreekt van "ontluisterend" geweld, met verdachten die "over leven en dood meenden te kunnen beschikken".