Kremlin verwerpt idee over ruil bezette gebieden met Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin verwerpt het idee om de veroverde gebieden in Oekraïne te ruilen voor het door Oekraïne bezette deel van Rusland. Dat is onmogelijk en zal nooit gebeuren, aldus een woordvoerder over een voorstel van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De woordvoerder zei dat Russische troepen het Oekraïense leger uit Koersk zullen verdrijven. Oekraïne lanceerde in augustus vorig jaar een offensief in de Russische grensregio en maakte een opvallend snelle opmars. Oekraïne zou nu ongeveer 450 vierkante kilometer aan grondgebied bezetten. Rusland heeft circa 20 procent van Oekraïne, oftewel meer dan 112.000 vierkante kilometer, in handen.

De Britse krant The Guardian publiceerde dinsdag een interview waarin Zelensky vertelde dat hij bij toekomstige vredesonderhandelingen een uitwisseling van bezet gebied gaat voorstellen. De vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, noemde dit idee eerder al "onzin".