Hof wil meer weten over onderzoek opdrachtgever moord De Vries

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse gerechtshof wil weten of er concreet onderzoek wordt gedaan naar opdrachtgevers van de moord op Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie moet daar binnen een maand duidelijkheid over geven. Een aantal advocaten had hierom gevraagd.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. De 64-jarige misdaadverslaggever overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Justitie gaat ervan uit dat De Vries is vermoord omdat hij de vertrouwensman was van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo.

De vermeende schutter Delano G. kreeg 28 jaar cel opgelegd, net als Kamil E. die de vluchtauto zou hebben bestuurd. De vermeende moordmakelaar Krystian M, kreeg 26 jaar en 1 maand cel. Dat was de hoogst mogelijke celstraf die hij kon krijgen, omdat hij ook al in een andere zaak werd veroordeeld. Tegen de drie mannen was levenslang geëist voor hun aandeel in de moord. Tegen alle negen verdachten loopt hoger beroep.

Het hof verwacht de zaak in oktober en november 2025 inhoudelijk te behandelen.