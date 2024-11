Schaatser Roest niet van start op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Patrick Roest heeft zich teruggetrokken voor het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT), dat vrijdag begint in Heerenveen. De 28-jarige schaatser van Reggeborgh kampt met klachten na een ontstoken verstandskies die onlangs werd verwijderd. Het herstel verloopt minder snel dan gehoopt, meldt het team.

In overleg met de trainersstaf besloot het team na de ochtendtraining van donderdag om Roest niet mee te laten doen. "Ik merk dat ik fysiek nog niet in orde ben om een goede 5 kilometer te kunnen rijden", aldus Roest, die zegt te kampen met hoofd- en kaakpijn. "Ik hoop dat het snel beter gaat, maar dit toernooi komt voor mij net iets te vroeg."

Eerder had Reggeborgh al gemeld dat Femke Kok niet van start gaat op het WCKT. De 24-jarige sprintster heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor ze voorlopig uit de roulatie is. Ook de deelname van Kjeld Nuis is nog onzeker. De 34-jarige schaatser heeft nog liesklachten. Het besluit over zijn deelname aan het WCKT wordt vrijdag genomen.