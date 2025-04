Van Hijum over voorjaarsnota: liggen nog grote opgaven

DEN HAAG (ANP) - Volgens vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum (NSC) liggen er nog grote opgaven waar geen afspraken over zijn gemaakt bij de voorjaarsnota. Toch is hij blij dat de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB woensdagochtend tot een akkoord zijn gekomen.

Wat de plannen precies voor zijn departement betekenen, weet Van Hijum nog niet. De fractievoorzitters deelden na het akkoord alle punten waar zij blij mee zijn, maar ze zeiden nog weinig over waar de extra investeringen van betaald moeten worden. Van Hijum zei donderdag voor de ministerraad dat minister Eelco Heinen van Financiën (VVD) dat tijdens dat overleg gaat vertellen.

Van Hijum wilde niets kwijt over het bericht in verschillende media dat hij zou hebben gedreigd met opstappen toen hij werd geïnformeerd over mogelijke bezuinigingen op zijn ministerie.