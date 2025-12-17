Louvre blijft langer dicht, staking medewerkers gaat door

PARIJS (ANP/AFP) - Het wereldberoemde Louvre in Parijs blijft gesloten. Het personeel van het museum heeft gestemd om de staking, die maandag begon, voort te zetten. Ze protesteren tegen verslechterende arbeidsomstandigheden en een hoge werkdruk.

Medewerkers gaven aan al jaren te hebben gewaarschuwd voor personeelstekorten en achterstallig onderhoud. De juwelenroof van afgelopen oktober bracht de klachten aan het licht. Het museum werd op klaarlichte dag overvallen, waarbij zeker 88 miljoen euro aan juwelen werd gestolen. Hier wordt nog altijd naar gezocht.

Terwijl honderden hoopvolle bezoekers stonden te wachten om het Parijse museum te betreden, werd de verlenging van de staking unaniem goedgekeurd. Volgens vakbondskoepel CGT heeft het personeel voorstellen van het ministerie van Cultuur "als onvoldoende en onaanvaardbaar geacht".