ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Louvre blijft langer dicht, staking medewerkers gaat door

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 11:23
anp171225100 1
PARIJS (ANP/AFP) - Het wereldberoemde Louvre in Parijs blijft gesloten. Het personeel van het museum heeft gestemd om de staking, die maandag begon, voort te zetten. Ze protesteren tegen verslechterende arbeidsomstandigheden en een hoge werkdruk.
Medewerkers gaven aan al jaren te hebben gewaarschuwd voor personeelstekorten en achterstallig onderhoud. De juwelenroof van afgelopen oktober bracht de klachten aan het licht. Het museum werd op klaarlichte dag overvallen, waarbij zeker 88 miljoen euro aan juwelen werd gestolen. Hier wordt nog altijd naar gezocht.
Terwijl honderden hoopvolle bezoekers stonden te wachten om het Parijse museum te betreden, werd de verlenging van de staking unaniem goedgekeurd. Volgens vakbondskoepel CGT heeft het personeel voorstellen van het ministerie van Cultuur "als onvoldoende en onaanvaardbaar geacht".
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

Loading