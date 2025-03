Wel of geen goed restaurant? Zo herken je een betrouwbare review

Of het nu gaat om een hotel, een laptop of een sportschoen, we laten onze keuzes steeds meer bepalen door online reviews. Tegelijk weten we: ze zijn zo makkelijk te manipuleren. Dus hoe scheid je het kaf van het koren?

Bedrijven kunnen voor weinig geld bergen positieve reviews kopen, ze kunnen negatieve beoordelingen verwijderen, meerdere accounts aanmaken of hun familie vragen hun restaurantje de hemel in te prijzen.

Aandacht en moeite

Dus hoe weet je nog wat waar is en wat niet? Agnes van Duffelen, mede-eigenaar van reiscommunicatiebureau Baltus Communications deelt een paar tips in het AD. "Kijk of er veel aandacht is besteed aan het schrijven van de review. Vooral persoonlijke verhalen, soms met een foto erbij, hebben meerwaarde omdat het een echt beeld geeft van iemands beleving in plaats van een door een bot gegenereerd recht toe recht aan: ‘Het was er geweldig’.’’

Gerard Spierenburg van de Consumentenbond adviseert in de krant om niet naar het aantal sterren te kijken. "Dat soort scores zijn zo makkelijk te manipuleren.’’ Ook hij raadt aan om uit te gaan van de inhoud van een review. "Die is veel betrouwbaarder. Allemaal unieke reviews uit je duim zuigen is moeilijker en arbeidsintensiever dan een hoge sterrenbeoordeling geven.’’

Wie schrijft het en wanneer?

Beide experts adviseren om op verschillende platforms te kijken. Van Duffelen: "Dus niet alleen op de website van bijvoorbeeld een hotel zelf, maar wat zeggen klanten op aanbieders als Booking, Eliza was Here of op onafhankelijke beoordelingssites, zoals een Trustpilot?’’

Kijk ook naar wie het schrijft. "Reviews zijn vooral meningen. Mijn smaak is anders dan de jouwe. Voor een gezin kan een bepaalde plek de hemel op aarde zijn, maar voor een stel zonder kinderen is het misschien wel de hel. De één is een fijnproever, voor de ander is het pas feest als hij zijn bord kan blijven volscheppen. Dus kijk vooral naar wie het schreef.’’

Een laatste tip van Schinkels: let op het moment waarop de recensie is geschreven. "Stel: zij waren er in het voorseizoen en schrijven hoe rustgevend het er was. Jij boekt en wordt er vervolgens weg geschreeuwd omdat jij er in augustus bent dus midden in het hoogseizoen. Dan heeft die review weinig nut gehad.’’

Bron: AD