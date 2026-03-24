Hoger beroep Ali B leidde tot paniek bij Jill Helena 

AMSTERDAM (ANP) - Het hoger beroep in de zaak tegen Ali B heeft paniek teweeggebracht bij zangeres Jill Helena, die aangifte van aanranding heeft gedaan tegen de rapper. Dat zei haar advocaat Sébas Diekstra bij het hof in Amsterdam.

Anders dan bij de rechtbank in Haarlem is de zangeres niet aanwezig bij de behandeling van het hoger beroep. "Na haar aangifte wist ze dat ze moest doorzetten, omdat de verdachte publiekelijk ontkende. Ze heeft toen bewust gekozen haar spreekrecht uit te oefenen, om de verdachte in de ogen te kijken. Die keuze heeft enorme impact op haar leven gehad", zei Diekstra.

Jill Helena kreeg veel nare reacties. "Ze werd onzeker tijdens het doen van boodschappen of het uitlaten van de hond en nam beveiliging mee naar haar optredens. Haar wereld werd steeds kleiner." Volgens haar advocaat hebben stress en de impact van de procedure haar uitgeput. "Het besef dat alles opnieuw beleefd moest worden."