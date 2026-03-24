Ruim 1700 aanmeldingen voor claim tegen Chemours

DORDRECHT (ANP) - Meer dan 1700 mensen hebben zich aangesloten bij de nieuwe massaclaim tegen chemieconcern Chemours in Dordrecht. De stichting PFAS Vrij Green Claim kondigde bijna twee weken geleden aan namens omwonenden van de fabriek naar de civiele rechter te stappen. De organisatie wil afdwingen dat Chemours per direct stopt met het uitstoten van PFAS-stoffen en dat inwoners in en rond Dordrecht een schadevergoeding krijgen.

De stichting verwacht Chemours begin deze zomer te dagvaarden, zegt een woordvoerster. Daaraan voorafgaand wordt een zogenoemde sommatie gestuurd. Dat is juridisch een soort laatste waarschuwing, voordat een stap naar de rechter volgt. PFAS Vrij Green Claim verwacht dat "nog veel meer" mensen zich de komende tijd aansluiten bij de massaclaim. Een woordvoerster benadrukt dat de dagvaarding er sowieso gaat komen. "Het is belangrijk dat mensen steun uitspreken; daarmee laat je aan de rechter zien dat je een grote achterban hebt."

Chemours kreeg al vaker kritiek op zijn uitstoot van PFAS. Dat zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken in het milieu en zich kunnen ophopen in het menselijk lichaam. Van diverse varianten is aangetoond dat ze vanaf een bepaalde blootstelling het risico verhogen op kanker en problemen met het immuunsysteem. Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2023 namens ongeveer 2400 mensen aangifte bij het OM tegen Chemours over de uitstoot en lozing van PFAS. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek begonnen en bekijkt onder meer of leidinggevenden van Chemours en DuPont, zoals het concern eerder heette, strafrechtelijk zijn te vervolgen.