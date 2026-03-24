Nederlandse man (49) doodgestoken op Bali

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 16:03
BALI (ANP/AFP) - Op het Indonesische eiland Bali is maandagavond een Nederlandse toerist doodgestoken. Het gaat om een 49-jarige man, meldt persbureau AFP.
Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dinsdag dat er op Bali een Nederlander is overleden en dat het ministerie consulaire bijstand verleent als daarom wordt gevraagd.
Volgens AFP heeft de vriendin van het slachtoffer gezien hoe twee mensen haar vriend aanvielen met een mes bij een villa in het Badung District, waar zij verbleven. De Balinese politie is op zoek naar die personen.
Een Balinese politiechef vertelde AFP dat de man verwondingen had aan zijn hoofd, nek, schouder en dijbeen en is overleden aan bloedverlies.
