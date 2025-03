Tussen elf dagen en jaar cel geëist voor voetbalrellen Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag celstraffen van elf dagen, twee maanden en een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist tegen drie mannen die in november vorig jaar betrokken waren bij rellen in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Alle drie hebben erkend dat ze een rol speelden bij die ongeregeldheden en zeggen daar spijt van te hebben.

Tegen de 22-jarige taxichauffeur Kamal I. is de hoogste straf geëist. Hij zou voetbalfans hebben geslagen en geschopt en ook in een groepsapp hebben opgeroepen om te gaan rellen.

Al voor de voetbalwedstrijd groeide de onrust in Amsterdam. Israëlische supporters misdroegen zich. Ze rukten onder meer een Palestijnse vlag van een gevel in de binnenstad. Ook gingen er beelden rond van een taxichauffeur die belaagd werd. Na de wedstrijd vonden in het centrum van Amsterdam tal van geweldsincidenten plaats, waarbij vooral Maccabi-supporters het doelwit waren. De beelden gingen de wereld over.

Uitspraak

Donderdag staan nog twee verdachten terecht. Op 19 maart doet de rechtbank uitspraak.

Vorig jaar zijn al vijf verdachten veroordeeld. De hoogst opgelegde straf was zes maanden cel. De overige straffen varieerden van honderd uur werkstraf tot tien weken cel. Het OM doet nog altijd onderzoek naar de identiteit van meer mogelijke verdachten en slachtoffers.